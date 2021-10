Drei von elf Primarärzten an der Klinik sind Frauen

Nicht gerade auf der Überholspur sind Frauen in Chefpositionen an den Häusern der Tirol Kliniken. Die hohe Teilzeitquote von Frauen wird dafür mitverantwortlich gemacht. © Böhm

Von Anita Heubacher

Innsbruck – So wie in der öffentlichen Verwaltung ist es auch bei den Landesbediensteten an den Tirol Kliniken in den Chefetagen noch immer dünn für Frauen. Das geht aus dem Gleichbehandlungsbericht des Landes hervor.

Zwar wird in den Häusern der Tirol Kliniken in manchen Bereichen die 40-Prozent-Frauenquote erreicht, bei vielen leitenden Funktionen aber nicht. So sind 2020 gleich wie 2019 drei von elf Landesprimariaten mit Frauen besetzt. Bei den geschäftsführenden Oberärzten schmilzt der Frauenanteil auf 16,67 Prozent. Ein Jahr davor waren es noch 22 Prozent gewesen.

Pflegedienst-Leitung meist weiblich besetzt

Höher ist der Anteil der Frauen im Pflegedienst. Hier sind die Leitungsfunktionen mehrheitlich weiblich besetzt. Anders sieht es in der Verwaltung der Tirol Kliniken aus. Bei den Bereichsleitungen bringen es die Frauen auf einen Anteil von 40 Prozent. Abteilungsleiterinnen gibt es gerade einmal in 16 von 68 Abteilungen. Das ist ein Anteil von 23,53 Prozent. 2019 waren es noch 26 Prozent. Schlusslicht in der Verwaltung sind Teamleitungen. Hier sind fünf von 44 Teamleitern Frauen.

An und für sich sollte die Marke bei 40 Prozent liegen. Die Gleichbehandlungsbeauftragte der öffentlichen Verwaltung, Isolde Kafka, setzt sich für eine 50-Prozent-Quote ein. Diese gilt auf Bundesebene. In der Tiroler Landesverwaltung im Landhaus und in den Bezirkshauptmannschaften wird in manchen Bereichen nicht einmal die 40-Prozent-Marke erreicht. Im Landhaus wurden 2020, wie berichtet, zwölf Top-Jobs vergeben, elf an Männer, einer an eine Frau.

Das liegt laut Gleichbehandlungsbericht in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes auch daran, dass Frauen sehr oft in Teilzeit arbeiten und diese Teilzeit auch nicht für einen Leitungsjob in Vollzeit aufgeben wollen. Von 82 in Teilzeit beschäftigten Personen in Leitungsfunktionen sind 52 und damit rund 63 Prozent Frauen. Teilzeit ist an den Tirol Kliniken aber auch in Linienfunktionen weiblich.

Frauen in der Überzahl

Insgesamt stellen die Frauen an den Tirol Kliniken die große Mehrheit dar. Von 8712 Mitarbeitern sind rund 6000 Frauen. Die wiederum arbeiten zu 57 Prozent in Teilzeit. So wie auch in der öffentlichen Verwaltung wird auch für die Tirol Kliniken im Bericht angeregt, Führungsjobs auf ihre Teilzeitfähigkeit zu überprüfen. Allerdings sei die Teilzeitbeschäftigung nur ein Erklärmodell. Als weitere Gründe werden angeführt, dass Frauen eventuell zu wenig von ihren Vorgesetzten unterstützt würden und sich deshalb für Leitungsfunktionen weniger bewerben.

Zu den Tirol Kliniken gehören die Krankenhäuser Innsbruck, Hochzirl-Natters, Hall, die Landespflegeklinik, das Ausbildungszentrum West und die Universitätskliniken. Den geringsten Frauenanteil in Führungspositionen weisen die Holding der Tirol Kliniken mit 14 Prozent und das Landeskrankenhaus Hall mit 32 Prozent auf.