Superstar schlägt im Davis Cup auf: Ein Djoker für alle Fälle in Innsbruck

Wien – Exakt einen Monat vor dem Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck (25.–30.11.) schickte der Veranstalter am Montag die Liste der Teamkader aus. Wie gestern berichtet, wird mit Novak Djokovic der derzeit weltbeste Tennis-Spieler in der Olympiahalle an der Linie stehen. Und mit dem Aufschlag des Serben steht und fällt auch vieles, aber längst nicht alles.