„Aquarioskop“ in Reutte: Die Welt aus einem Aquarium gesehen

Die Darsteller und Darstellerinnen des Musicals „Aquarioskop“, das in der Kellerei in Reutte ab Freitag (nur viermal) aufgeführt wird.

Reutte – „Was, wenn wir alle nur Fische in einem Aquarium eines kosmischen Chinarestaurants wären, die in ihrer eingeschränkten Sicht auf die Welt versuchen, die Vorgänge um sie herum zu deuten?“ Die Grunderzählung des Musicals „Aquarioskop“ könnte ans Höhlengleichnis des antiken Philosophen Sokrates angelehnt sein – es ist nur viel, viel lustiger. Nach zwei sehr erfolgreichen Musicalproduktionen („Der kleine Horrorladen“, „Proberaum“) und zwei Coronda-bedingten Jahren Pause zeigt das Musiker- und Schauspieler-Kollektiv rund um die Kellerei in Reutte wieder auf. Die „arbeitsfreie“ Zeit wurde für eigene Kompositionen genutzt.