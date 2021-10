Polizei räumt Fehler im Fall Petito ein: Freund mit Mutter verwechselt

Die 22-jährige Petito war am 11. September als vermisst gemeldet worden. Der Freund war von einem gemeinsamen Roadtrip alleine zurückgekehrt und hatte sich geweigert, der Polizei Auskunft zu geben oder in irgendeiner Weise zu kooperieren. Die Polizei gab jedoch an zu wissen, wo sich der Freund aufhalte. Das Haus der Eltern des Freundes in Florida, in dem auch das Paar gelebt hatte, wurde von der Polizei überwacht. Kurz darauf war auch Petitos Freund plötzlich verschwunden.