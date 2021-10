Steirerin schoss sich beim Reinigen einer Waffe in den Bauch

Spital am Semmering – Eine 80-Jährige aus dem steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat sich Sonntagabend beim Reinigen einer Schusswaffe versehentlich selbst in den Bauch geschossen und lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Frau wurde von ihrer Fußpflegerin gefunden, die wegen eines vereinbarten Termins ins Haus gekommen war. Die Rettungskräfte flogen die betagte Frau ins LKH Wiener Neustadt, hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.