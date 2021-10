Mehr Höhenflüge als Tiefschläge für Binder in turbulenter Saison

Mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen beendete René Binder seine Langstreckensaison am vergangenen Wochenende. Obwohl der Abschluss in der European Le Mans Series (ELMS) in Portimão nicht nach dem Geschmack des Zillertalers war. Ein Unfall seines Teamkollegen Memo Rojas führte dazu, dass Binder keinen einzigen Renn-Kilometer fahren konnte. In der Gesamtwertung landete man auf dem fünften Endrang.