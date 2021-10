Parkautomat war nicht defekt: Polizei sucht jetzt Scherzbold

Nesselwängle – „Defekt – Bis auf weiteres gebührenfrei parken“: Das stand auf dem Zettel, der am Wochenende auf einem Parkautomaten in Nesselwängle klebte. Für die Autofahrer ein Grund zur Freude, für die Gemeinde ein Ärgernis, da ihr so Parkgebühren im dreistelligen Bereich entgingen. Denn – wie ein Parkplatz-Kotrolleur feststellen konnte –, war der Automat keineswegs defekt.