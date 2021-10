Deutsche Ampel-Verhandlungen dürften zum Teil sehr holprig werden

Berlin – Am Mittwoch starten in Deutschland SPD, Grüne und FDP ihre Koalitionsverhandlungen im Detail – die 22 Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themenfeldern kommen erstmals zusammen. An einigen Stellen dürften die Gespräche aufgrund der stark divergierenden Vorstellungen der drei Partner ziemlich holprig werden. Ein Überblick: