Mit etwas Glück einen von 3 Thermomix gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Ich bestelle das Testabo der Tiroler Tageszeitung, welches nach 4 Wochen automatisch endet. Dieses Angebot ist bis zum 17.11.2021 im Bundesland Tirol gültig. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich, bis spätestens 22.11.2021, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 26.11.2021. Unter allen teilnehmenden Testabonnenten und Abonnenten je einer von 3 Thermomix® im Wert von je € 1.359 verlost. Ihr Thermomix® wird geliefert mit: Thermomix® TM6, Mixtopf komplett, Varoma komplett, Garkörbchen, Spritzschutz, Spatel, Messbecher, Rühraufsatz, Handbuch, Basis Kochbuch. Technische Daten: Motor: Wartungsfreier Vorwerk Reluktanzmotor, 500 W Nennleistung. Heizung: Leistungsaufnahme 1.000 W. Gegen Überhitzung geschützt. Integrierte Waage: Messbereich 1 bis 3000 g und -1 bis -1000 g. Gehäuse: Hochwertiger Kunststoff. Mixtopf: Edelstahl rostfrei, mit integrierter Heizung und Temperaturfühler. Maximale Füllmenge: 2,2 Liter. Anschlusswerte: Nur für Wechselspannung von 220 – 240 V 50/60 Hz (-1). Max. Leistungsaufnahme 1.500 W. Länge der Anschlussleitung 1 m, ausziehbar. Angaben zu Konnektivität: 2,4 GHz: IEEE Std 802.11 b/g/n™, 5 GHz: IEEEStd 802.11n/a/ac™, Bluetooth® Specifications Version 4.2, Bluetooth® Low Energy Specifications Version 4.2. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Satz- und Druckfehler vorbehalten.