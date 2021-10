Auto prallte auf A12 bei Kramsach gegen Lkw-Heck: Lenker schwer verletzt

Kramsach – Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch im Unterland auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Innsbruck ereignet. Gegen 17 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker bei Kramsach einem Lastwagen auf, das Auto wurde dabei regelrecht unters Heck des Schwerfahrzeuges geschoben. Der Lenker des Kombis wurde von den Einsatzkräften aus dem Wrack geborgen und anschließend mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Er erlitt schwere Verletzungen. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. (TT.com)