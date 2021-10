Die letzte Runde für einen neuen Bozner Platz

Der Bozner Platz in Innsbruck wird in zwei Jahren komplett anders aussehen. Nach jahrelangen Debatten wurde gestern die Neugestaltung mehrheitlich beschlossen.

Innsbruck – Die Neugestaltung des Bozner Platzes hat schon so viele Runden in der Politik gedreht, da ist das Rundendrehen für einen Parkplatz in der Innenstadt ein Klacks dagegen. Gestern wurde die letzte Runde in dem Ringelspiel eingeläutet. Sie brachte schließlich eine Mehrheit im Gemeinderat für die Neugestaltung. Grüne, Für Innsbruck, ÖVP und NEOS waren dafür. Die SPÖ war zwar immer für den neuen Platz, nach dem Hickhack um einen Formfehler bei der Beschlussfassung stimmte man aber nicht mehr zu.