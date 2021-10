Hoffnung für die Kramergasse in der Imster Innenstadt

Seit Jahren schwinden in der Imster Innenstadt Geschäftslokale, jetzt soll die Trendumkehr mit dem Decorona-Areal geschafft werden.

Imst – „Wir wollen der Präsentation im Gemeinderat nicht vorgreifen. Vorerst nur so viel: Wir wollen einen Akzent setzen, um die Kramergasse wieder zu dem zu machen, was sie einmal war – ein Ort der Begegnung und des Austauschs“, sagt Michael Strobl, Geschäftsführer der Firma Strobl, Bauträger und Immobilienentwickler mit Sitz in Imst. Es geht um das Decorona-Areal im Herzen der Imster Innenstadt, der Kramergasse.