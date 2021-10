TT-Analyse zum Bozner Platz: Richtige Entscheidung, falscher Weg

Der Bozner Platz in Innsbruck wird neu gestaltet. Das ist (seit gestern) fix. Und die einzig richtige Entscheidung. Wenn das Raiqa-Projekt gleich nebenan die Achse vom Bahnhof in die Stadt so richtig aufwerten wird, darf die Stadt nicht tatenlos zusehen und den Bozner Platz weiter dahinsiechen lassen. Alles andere wäre ein schwerer Fehler. Deshalb war die Entscheidung, die eine Mehrheit des Innsbrucker Gemeinderats gestern getroffen hat, alternativlos.