Fingerabdruck-Abnahme nur bei „tragfähigem“ Verdacht

Ein Jugendlicher kam in Verdacht, ein Sprayer zu sein.

Innsbruck – Wie schnell auch Jugendliche bereits in den Genuss einer erkennungsdienstlichen Behandlung nach dem Sicherheitspolizeigesetz kommen können, zeigt ein Tiroler Fall, bei dem letztlich jedoch die Sicherheitsbehörden vom Landesverwaltungsgericht Tirol in die Schranken gewiesen wurden.

Beschwerdeführer gegen einen Bescheid einer Bezirkshauptmannschaft, sich bei der Polizeiinspektion zur Behandlung samt Mundhöhlenabstrich zu melden, war ein 14-Jähriger. Er war innerhalb von Monaten in den Fokus der Polizei geraten. Sachbeschädigung und Diebstahl lautete die Verdachtslage. Keiner der Vorwürfe ließ sich jedoch erhärten, so dass bei Gericht alle Ermittlungen eingestellt wurden. Dies negierte jedoch die Polizei.

So stellte sich ein Vandalenakt durch Werfen von Flaschen mitsamt Scherben als „bottle-flipp“-Spiel heraus, bei dem Flaschen auf dem Boden zu stehen kommen soll(t)en. Dass der Freund des 14-Jährigen ein Graffiti sprayte, machte Letzteren nicht zum Komplizen – trotz originalverpacktem Lackstift im Rucksack und 30 Lackdosen zu Hause. Bestellt hatte diese aber der Vater. Als die Burschen zu Neujahr dabei erwischt wurden, wie sie von einem Weihnachtsbaum zwei Glühbirnen abschraubten, kam es schließlich zur Kurzschlussreaktion. In Panik flüchteten sie und steckten die – später sichergestellten – Glühbirnen in die Tasche.