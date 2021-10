Geplantes Tempolimit sorgt in Schwaz für Diskussionen

Die Schwazer Grünen Bernd Weissbacher (l.), Hermann Weratschnig und Viktoria Gruber brachten den Antrag für eine Temporeduktion im Stadtgebiet von 40 auf 30 km/h in den Gemeinderat ein. © Fankhauser

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Was für die einen ein wichtiger Schritt in Sachen Verkehrssicherheit ist, stellt für die anderen eine reine Schikane der Autofahrer dar. Bei kaum einem Thema gehen die Meinungen der Fraktionen im Schwazer Gemeinderat so auseinander wie beim Thema Verkehr. Teils gibt es nicht einmal innerparteilich eine gemeinsame Fahrtrichtung.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde zuerst über einen mobilen Blitzer der Stadtgemeinde abgestimmt und 13 Tagesordnungspunkte später zusätzlich über die Forderung der Grünen zur Erstellung eines Verkehrsgutachtens für Tempo 30 in Schwaz. Beide Anträge sorgten teils für Unmut.

„Es wurde schon im Ausschuss viel diskutiert. Ich tu mich schon damit schwer, zuerst über einen billigen Bankomaten für die Stadtkassa zu diskutieren, und dann kommt der 30er-Antrag erst hinterher“, ärgerte sich der freie Mandatar Benjamin Kranzl. Er glaubt, dass eine Strafe nichts am Verhalten der Raser ändert. Wenig Verständnis für die Lasergeschwindigkeitsmessanlage zeigte auch GR Natalia Danler-Bachynska (FPÖ): „Gerade in Zeiten wie diesen sollten wir den Geldbeutel der Bürger nicht weiter belasten. Man muss nicht immer mit Geldstrafen drohen, um ein Verhalten zu ändern.“

Da konnte Ersatz-GR Karl Hamberger (ÖVP) nur den Kopf schütteln, so teuer sei eine Geschwindigkeitsüberschreitung auch wieder nicht und es gehe darum, dass es erst gar nicht passiere. Laut Hermann Weratschnig (Grüne) wird eine Temporeduktion ständig in den Stadtteilgesprächen gefordert, genauso wie die Kontrollen dazu. Laut VBM Victoria Weber (SPÖ) hält sich ohnehin der Großteil der Bürger an die Tempolimits, aber „einen kleinen Teil, der auffällt, den müssen wir strafen“.

Bei der Temporeduktion von 40 auf 30 km/h sieht Verkehrsreferent Tarik Özbek (Grüne) vor allem ein Plus in Sachen Sicherheit. Für die meisten Mandatare sei eine 30er-Zone in Schulbereichen eine gute Überlegung. „Aber das übers ganze Stadtgebiet zu spannen, finde ich nicht sinnvoll“, betonte Kranzl. Danler-Bachynska wollte wissen, ob Alternativen geprüft wurden, anstatt den Verkehr auszubremsen. Das soll laut Özbek das Gutachten zeigen. „Es wäre ja einmal was, wenn man irgendwo schneller als 30 km/h fahren könnte, grad heute war wieder ein kilometerlanger Stau in der Stadt“, sagte der freie Mandatar Albert Polletta. Für ihn seien 30er-Zonen aber okay.

Auch BM Hans Lintner (ÖVP) zeigte sich einer Geschwindigkeitsreduktion nicht abgeneigt. „So ein Gutachten schaut auf die Sicherheit, was mir fehlt, sind die Aspekte Lärm und Schadstoffe. Ich würde mir wünschen, dass das künftig auch mit angeschaut wird“, sagte er. Gegen die Senkung auf 30 km/h stimmte hingegen ÖVP-Kollege Walter Egger: „Wir haben schon vier verschiedene Geschwindigkeitstafeln und jetzt noch der 30er? Bei den engen Gassen fährt eh niemand 40 oder 50 km/h und vor Schulen fährt auch jeder langsamer.“ FPÖ-StR Daniel Kirchmair ortet nach dem mehrheitlichen Beschluss fürs Gutachten eine „Verkehrschaospolitik“, die nur darauf abziele, die Bürger abzuzocken.