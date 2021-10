Rekordtag mit 2522 Radlern auf der Via Claudia

Der Altfinstermünz-Brückenturm am Inn ist Blickfang für Radtouristen. Der Radweg-Ausbau in Richtung Nauders bleibt Herausforderung.

Die mit Abstand wichtigste überregionale Route bleibt der Via-Claudia-Radweg. In den Feriendörfern entlang der Route entfallen bis zu 30 Prozent aller Sommer-Nächtigungen auf Radtouristen, so Falkner. Auch die aktuelle Auswertung der Zählstellen bestätigt den Boom: Am 15. August strampelten 1289 Radler über den Reschenpass. Der Rekordtag an der Zählstelle Tschars im Vinsch-gau war der 17. August mit 2522 Radfahrern – ergibt einen stündlichen Schnitt von 105 Bikern auf dem kaum zwei Meter breiten Asphaltband. Auch im Obergricht registrierten die Touristiker heuer eine Steigerung – bei der Zählstelle in Prutz etwa war es ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.