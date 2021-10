Steiermark verschärft Maßnahmen, Tirol fordert Eigenverantwortung

Ausreisebeschränkungen: In drei Bundesländern gibt es wegen zu vieler Corona-Fälle derzeit Ausreisekontrollen: In Niederösterreich darf man die Bezirke Melk und Scheibbs nur noch mit gültigem 3-G-Nachweis verlassen. Gleiches gilt in Oberösterreich für den Bezirk Braunau am Inn. In Salzburg muss man bei der Ausreise aus den Gemeinden St. Koloman, Annaberg-Lungötz und Adnet dagegen einen 2,5-G-Nachweis vorweisen. Für die Ausreise gelten dort also neben Impfung und Genesung nur noch PCR-Tests.