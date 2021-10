Ausweichmanöver wegen Vollbremsung: Autos stießen in Fließ zusammen

Prutz – Mit zwei schwer verletzten Autofahrern endete ein Ausweichmanöver am Mittwoch auf der Reschenstraße bei Fließ: Ein 52-jähriger Deutscher hatte seinem Vordermann ausweichen müssen, der plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf der Freilandstraße in Richtung Landeck eine Vollbremsung hingelegt hatte.

Der Deutsche bremste ebenfalls und versuchte, nach links auszuweichen. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 75-jährigen Österreichers, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen und mussten in das Krankenhaus Zams eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Reschenstraße war für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.