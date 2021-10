Strittiger Mobilhome-Park in Pettneu: Gericht kippt UVP-Pflicht

Mehr als 200 Stellplätze mit Nasszellen hat derzeit der Campingplatz in Pettneu. Europarcs will dort rund 130 Mobilhomes aufstellen.

Pettneu – Etappensieg für das umstrittene Großprojekt des niederländischen Ferienparkbetreibers Europarcs in Pettneu. Wie mehrfach berichtet, will Europarcs dort auf einem Campingplatz rund 130 Luxus-Mobilhomes aufstellen – das sind gewissermaßen kleine „Chalets“ auf Rädern mit jeweils 45 bis 60 Quadratmetern und vier bis sechs Betten. Europarcs will die Mobilhomes für je 350.000 bis über 400.000 Euro verkaufen und als Investorenmodell an Urlauber vermieten.