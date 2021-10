Vertical Up feiert sein Comeback auf der Streif

Kitzbühel – Noch ist es grün auf der Streif, von Schnee und Eis ist noch keine Spur. Aber wie auch schon beim Kitzbüheler Ski Club die Vorbereitungen für sein Hahnenkammrennen laufen, so wirft auch der Vertical Up seine Schatten voraus.

Hahnenkamm-Abfahrt und Vertical Up teilen sich mit der Streif die Rennstrecke. Doch während die Ski-Asse über Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante und Co. ins Tal schießen, geht es für die Teilnehmer am Vertical Up über Hausbergkante, Steilhang und Mausefalle nach oben. Ziel ist das Starthaus der Streif. Bereits zehnmal wurde das Rennen ausgetragen, im heurigen Winter gab es Pandemie-bedingt eine Zwangspause.