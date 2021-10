Die WSG Tirol ist heute zu Gast beim Krisen-Club LASK

Wattens – Erst am Wochenende hatte die WSG Tirol im Zusammenspiel mit Altach (1:0-Sieger in Pasching) dafür gesorgt, dass die Rote Laterne zumindest bis zum Wochenende in der Kabine des LASK baumeln wird. Doch schon heute (18 Uhr, Konferenz mit Rapid-Spiel, live ORF 1; Einzelspiel live im Internet unter oefb.tv ) könnten sich die Linzer im ÖFB-Cup-Achtelfinale schnell revanchieren. Und aller Krise zum Trotz bleiben die Athletiker in einem Heimspiel gegen die WSG Tirol immer der Favorit.

„Der LASK ist in einer Ergebniskrise. Aber am Ende wird der als Sieger vom Platz gehen, der den Sieg mehr will“, meint Trainer Thomas Silberberger. Was heute sicher keine der beiden Mannschaften anstrebt, ist eine Verlängerung, schließlich stehen schon am Sonntag die nächsten Bundesliga-Spiele auf dem Plan. „Zur Terminansetzung sag’ ich lieber nichts“, hatte sich Silberberger in diesem Zusammenhang einen Maulkorb verordnet.