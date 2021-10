Sony hob Erwartungen für Betriebsgewinn an

Tokio – Ein gut laufendes Elektronikgeschäft hat bei Sony Rückgänge in der Spielesparte ausgeglichen. Von Juli bis September kletterte das Betriebsergebnis leicht um ein Prozent auf 318,5 Milliarden Yen (umgerechnet 2,42 Milliarden Euro), wie der japanische Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlichen Minus gerechnet. Denn die neue PlayStation 5 (PS5) drückt auf die Marge. Da es trotzdem rund lief, hob Sony die Erwartungen an den Betriebsgewinn im Geschäftsjahr zu Ende März um sechs Prozent auf knapp 7,6 Mrd. Euro an.