Sechs Jugendliche verwüsteten unbewohntes Haus in Volders

Volders – Sechs Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren brachen in der Nacht auf Mittwoch in ein derzeit unbewohntes Haus in Volders ein. Dabei ließen sie Bargeld in zweistelliger Höhe, eine Flasche Wodka und eine Spielkonsole mitgehen und hinterließen eine Spur der Verwüstung.