Freispruch für Anhänger des IS: Sympathie nicht strafbar

Am Neujahrstag 2020 war es im Außerfern zwischen zwei aus Syrien und dem Irak stammenden Asylwerbern zu einem Streit gekommen, der den Verfassungsschutz alarmieren sollte. Der am Landesgericht bereits wegen Mordversuchs und terroristischer Vereinigung zu 14 Jahren Haft verurteilte, derzeit staatenlose, Syrer war auf den Bekannten mit einem Bundesheer-Feldmesser losgegangen. Nur durch schnelle Gegenwehr konnte der Iraker einen Schnitt in den Hals abwehren.