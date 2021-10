Gebühren halbieren Ertrag bei Fondssparen

Wien – In einem Punkt sind sich Bankberater und Konsumentenschützer vor dem Weltspartag am Freitag einig: Bei den aktuellen Nullzinsen werfen Sparbücher keinen Ertrag ab. Die Banken raten deshalb zu risikoreicheren Anlagen wie Wertpapierfonds. Die Arbeiterkammer verteufelt solche Produkte zwar nicht, mahnt aber zur Vorsicht. „Sich damit zu beschäftigen, ist absolute Pflicht“, so AK-Finanzexperte Christian Prantner. Die Gebühren, die anfallen, sind teils erheblich.