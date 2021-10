Die nächste Tiroler Erlebniskarte liegt auf dem (Verkaufs-)Tisch

Innsbruck – Die Karten werden neu gemischt. Zumindest was den Freizeitmarkt im Land betrifft. Die ErlebnisCard Tirol geht mit rund 70 Ausflugszielen an den Start, wie gestern bei einer Pressekonferenz von Tirol Werbung, SPAR Tirol und duftner.digital präsentiert wurde. Die Aktionen können nach dem „1 plus 1 gratis“-Prinzip genutzt werden. Wenn also der Inhaber der Karte ein Ticket zum Normalpreis erwirbt, bekommt die Begleitperson ihr Ticket gratis. Allerdings gilt es zu beachten: Es braucht eine Begleitperson. Die ErlebnisCard Tirol gilt ausschließlich für zwei Personen, wenn eine davon ein Ticket im Vollpreis erwirbt.