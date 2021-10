Fließ statt Flirsch: Postmusikanten bogen zum falschen Begräbnis ab

Fließ, Flirsch – War es nun Fließ oder doch Flirsch? Anfang September machte sich eine Abordnung der k. und k. Postmusik Tirol auf dem Weg in den Bezirk Landeck. In der Arlberggemeinde Flirsch war eine langjährige Postmitarbeiterin verstorben, bei deren Begräbnis die Musikanten spielen sollten.

Doch so weit kam es nicht. Die Truppe bog nämlich vor Landeck falsch ab, statt ins Stanzertal fuhren die Musikanten in die 28 Kilometer von Flirsch entfernte – aber durchaus ähnlich klingende – Gemeinde Fließ.

Spätestens da sollte ihnen der Fehler eigentlich aufgefallen sein. Doch zu ihrem Unglück fand auch in Fließ zeitgleich am Nachmittag um 14 Uhr ein Begräbnis statt. Die Bläser glaubten sich am richtigen Ort, nahmen Aufstellung und gaben ihr Bestes.