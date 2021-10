Postmusikanten bogen zum falschen Begräbnis ab

Spätestens da sollte ihnen der Fehler eigentlich aufgefallen sein. Doch zu ihrem Unglück fand auch in Fließ zeitgleich am Nachmittag um 14 Uhr ein Begräbnis statt. Die Bläser glaubten sich am richtigen Ort, nahmen Aufstellung und gaben ihr Bestes.

In Fließ lobt man den Auftritt der Postmusik noch heute – der sei „super“ gewesen, erinnert sich Georg File, der Enkel der verstorbenen Fließerin. „Die älteren Herren waren der vollen Überzeugung, dass sie in Fließ beim Begräbnis spielen müssen“, erinnert er sich. „Sie glaubten, dass die Oma ein unterstützendes Mitglied gewesen sei.“ Erst als es nach dem Begräbnis zum Totenmahl ging, sei der Fehler dann offenbar geworden. In Fließ lud man dazu in die Traube, die Musiker wussten aber, dass sie in den Gasthof Grissemann eingeladen waren, betont File. Den gibt es in Fließ nicht. Da habe man gegoogelt und sei draufgekommen, dass es zeitgleich ein Begräbnis in Flirsch gab.