TT-Tourentipp Farst und Reich Alm: Zwei idyllische Flecken Tirol

Umhausen – Beim diesmal vorgeschlagenen TT-Tourentipp zum Weiler Farst und zur Reich Alm oberhalb von Umhausen kamen wir einige Male ins Staunen. Nicht nur wegen der prachtvollen Aussicht auf das Ötztal und der Farben, in denen sich die Natur an diesem Herbsttag präsentierte. Vielmehr hätten wir uns gerne zurück in die Vergangenheit gebeamt, um zu erfahren, wie es dazu kam, dass bereits im 13. Jahrhundert Menschen auf die Idee kamen, sich auf 1482 Metern Seehöhe – rund 500 Meter über dem Talboden – anzusiedeln. Oder unter welch großen Anstrengungen die Straße hinauf zu diesem Flecken Tirol gebaut wurde.