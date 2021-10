Kind im Burgenland in Bach ertrunken: Begleiterin angeklagt

Lockenhaus – Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat gegen die Begleitperson eines zweijährigen Buben, der Ende August in Langeck (Bezirk Oberpullendorf) in einen Bach gestürzt und ertrunken ist, Anklage erhoben. Ein Sprecher der StA bestätigte am Freitag gegenüber der APA entsprechende Medienberichte.