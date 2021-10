Michelle Obama wird Gastdarstellerin in Sitcom „Black-ish"

Michelle Obama wird in der letzten Staffel der US-Sitcom "Black-ish" zu sehen sein.

Los Angeles – Die US-Sitcom "Black-ish" hat eine berühmte Gastdarstellerin engagiert: In der kommenden und letzten Staffel werde die frühere First Lady Michelle Obama zu sehen sein, teilten die Macher der Serie am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Dazu wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem Obama zwischen den Hauptdarstellern zu sehen ist.