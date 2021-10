Gesetzliches Vermächtnis der Lebensgefährten

Vor der Gesetzesänderung verlor beispielsweise der überlebende Lebensgefährte sofort das Recht, die Mietwohnung weiter zu bewohnen, wenn nur der verstorbene Lebensgefährte im Mietvertrag stand. Dieser Umstand verursachte in der Praxis zahlreiche Tragödien: Der Überlebende verlor nicht nur seinen Lebensgefährten, sondern auch noch die gemeinsame Unterkunft. Die Erbrechtsänderungsreform sollte solche Härtefälle abfangen. Seit der Gesetzesänderung steht dem überlebenden Partner, der nicht selbst Mieter ist, weiterhin ein Wohnrecht in diesem Zuhause zu, wenn die Lebensgefährten mindestens die letzten drei Jahre in einem gemeinsamen Haushalt verbracht haben. Dieses Recht ist allerdings auf ein Jahr begrenzt.