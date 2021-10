Reise zur Schwäbischen Bäderstraße: Baden wie Gott in Schwaben

„Der Weise erfreut sich am Wasser“, sagt eine chinesische Weisheit. Sie hätte auch aus der Feder von Sebastian Kneipp (1821–1897) fließen können, der in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre. Für den findigen Weltstar der Heil-kunst war das Nass jedoch nicht allein Labsal für Gemüt und Seele, sondern ewiger Quell gegen Krankheit und allerlei Wehwehchen. Als todkranker Student hatte Kneipp einst die heilende Kraft des Wassers für sich entdeckt und ein bis heute gültiges Erfolgskonzept formuliert. „Unten ohne“ im Storchenschritt durch kniehohes kaltes Wasser schreiten und gelegentlich durchs Moor stapfen gelten seither als Kernstück Kneipp’scher Gesundheitslehre.

Fesch schaut er aus: Barfuß, in Lederhose und mit zum Zopf gebundenen grauen Rasterhaaren könnte Toni Fenkl die optisch coole Variante des berühmten Schwaben sein. Kneipps Mahnung, das Immunsystem fit zu halten, ist gerade in Corona-Zeiten ein nicht zu unterschätzender Tipp. Vielleicht gilt ja noch in diesem Jahr wieder Tonis Aufforderung: „Schuhe aus und immer der Nase nach.“ Dann führt der Guide seine Gäste auf Barfußpfaden in einen Aromagarten im nahen Kurpark, dessen Fläche 23 Fußballfeldern Platz bietet.