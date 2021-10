Mit Gegenverkehr kollidiert: Zwei Verletzte bei Unfall in Ellmau

Ellmau – Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall am Freitagmorgen in Ellmau verletzt worden, berichtet die Polizei. Ein 37-Jähriger überholte gegen 6.45 Uhr auf der Loferer Bundesstraße in Fahrtrichtung Wörgl mehrere Lkw. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 26-Jährigen.