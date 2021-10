„Dritter Weltkrieg“-Sager: Heftiger Clinch zwischen Polen und Belgien

Warschau, Brüssel – Das polnische Außenministerium hat gegen Kritik des belgischen Premierministers Alexander De Croo protestiert und den Botschafter des Landes einbestellt. Dem belgischen Diplomaten sei das Entsetzen Warschaus über De Croos Kommentar zu einem Interview des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki übermittelt worden, teilte das Außenministerium am Freitag in Warschau mit.

Morawiecki hatte beklagt, dass die EU-Kommission „mit einer Pistole an unserem Kopf“ Forderungen stelle und durch die Zurückhaltung von Geldern einen „dritten Weltkrieg“ starten könne. Dazu sagte De Croo am vergangenen Mittwoch: „Denen, die aufrührerische Interviews geben und denken, es sei notwendig, einen neuen Weltkrieg in der „Financial Times“ zu starten, möchte ich sagen: Ihr spielt ein gefährliches Spiel, ihr spielt mit dem Feuer, wenn ihr gegen unsere europäischen Kollegen aus innenpolitischen Gründen Krieg anzettelt.“ Zudem meinte er: „Unsere Union ist eine Union der Werte, kein Bankautomat. Man kann nicht das ganze Geld einstecken, aber die Werte ablehnen.“