„Sonnensturm“ erreicht am Samstag die Erde: ZAMG warnt vor Störungen

Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ereignete sich am Donnerstag ein sogenannter „koronaler Massenauswurf“ auf der Sonne. Bis der Sonnensturm die Distanz zur Erde überbrückt hat, dauert es etwa zwei Tage. Dann seien allerdings laut ZAMG in einer Zeitspanne von etwa zwei Tagen „leichte Störungen etwa im Funknetz und in der Navigation“ nicht ausgeschlossen. Auch die Beobachtung von Polarlichtern in mittleren Breiten – also auch hierzulande – sei in dieser Zeit möglich.