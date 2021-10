Rock ’n’ Roll in Klagenfurt: Innsbrucker Haie vernaschen auch die Rotjacken

Innsbruck, Klagenfurt – Es dauerte nur 16 (!) Sekunden, da lagen sich die Eishockeycracks des HCI bereits jubelnd in den Armen: Eine Zwei-Minuten-Strafe für die Hausherren, ein erfolgreicher Bully, und schon zappelte der Puck dank HCI-Angreifer Zach Magwood (1.) im Netz des 32-fachen österreichischen Meisters. Dem verheißungsvollen Beginn folgte eine intensive Partie in Klagenfurt, die den Haien das nächste Glücksgefühl bescherte.

Die frühe Freude über die schnelle HCI-Führung währte zunächst nicht lange: Mit zwei Strafen (Feldner, McGauley) machten sich die Tiroler das Leben am Eis selber schwer – beim zweiten Überzahl-Spiel war Bischofberger (11., PP) zur Stelle und sorgte für den Ausgleich. In der Folge ging es auf beiden Seiten hin und her, ohne einen weiteren Treffer verschwanden die Teams in der Kabine.

Doch das Selbstvertrauen nach vier Siegen en suite war bei Innsbrucks Cracks dementsprechend hoch. Vor allem in Person von Lukas Bär, der in der vorigen Runde (Dornbirn) mit zwei Toren und als „Man of the Match“ brillieren konnte. Und Bär war es auch, der in Minute 25, nach einem Zuspiel von McGauley, erneut zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand und die neuerliche Führung der Tiroler besorgte.