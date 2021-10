Gefundenes, Verlorenes und noch Unbekanntes im Ferdinandeum

Kuratorin Rosanna Dematté stellt dafür etwa eine „Alte Schachtel #55“ (2013) von Peter Sandbichler der „Werkzeugkiste“ von Werner Feiersinger gegenüber. Beide Arbeiten spielen mit dem ursprünglichen Objekt, das angedeutet wird, aber in der Umsetzung nicht mehr da ist. Weder in Sandbichlers Kunststoffabguss des Inneren einer Schachtel noch in Feiersingers überdimensionalem Objekt, das formale Anleihen an einer Werkzeugkiste nimmt, gut und gerne aber auch eine Mini-Architektur sein könnte. Einen architektonischen Anspruch hat auch Kirstin Rogges als Treppe gefalteter „Tisch 17/28,5“ (2012).

Was Ralf Bormann, der Kurator der grafischen Sammlung des Ferdinandeums, sukzessive ändern will. Was allerdings ein tricky Unterfangen ist, wie die aktuelle Präsentation in den musealen Grafikkabinetten fabelhaft vorführt. Hat Bormann doch 100 seiner Lieblingsblätter vom frühen 16. bis späten 18. Jahrhundert, deren Zuschreibung fraglich bzw. ungeklärt ist, ausgewählt und Fotos von diesen an ausgewiesene Grafikkenner in aller Welt geschickt. Ihre Reaktion in der Form von „Passepartoutnotizen“ führt vor, wie kontrovers die Einschätzungen sein können, was für spannende neue Fragen sich bei diesem Diskurs der ExpertInnen auftun. 30 der Zeichnungen samt ihren bisherigen bzw. neu in den Raum gestellten Zuschreibungen sind in einer ersten Tranche zu sehen, in zwei weiteren werden die restlichen folgen. Begleitet von einem in jeder Weise gewichtigen Katalog, der dem Interessierten erlaubt, tief in diese komplexe Materie einzutauchen.