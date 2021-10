Uhrmacher Michael Neureiter dreht an den größten Zeigern

Waidring – Bei vielen Digitaluhren und beim Smartphone muss man sich an diesem Wochenende um gar nichts kümmern. Die Zeitumstellung – in der Nacht auf Sonntag von drei Uhr auf zwei Uhr – erfolgt automatisch. Ganz anders bei den Uhren, die der Salzburger Michael Neureiter betreut. Er ist Turmuhrmacher, vor Kurzem hat er etwa die Waidringer Kirchturmuhr im Glockendorf Tirol restauriert. Bei solchen historischen Uhrwerken wird noch aufwändig per Hand an den Zeigern gedreht.