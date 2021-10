Ischgl-Samnaun: Schweizer Skifahrer müssen Tiroler Covid-Regeln einhalten

Ischgl, Samnaun – „Wir werden im Fokus stehen und können uns keine laxen Kontrollen leisten”, erklärt der Ischgler Seilbahn-Vorstand Günther Zangerl. Mit dem binationalen Skigebiet Silvretta Arena steht man in diesem Winter vor einer besonderen Herausforderung. Zwischen den beiden Destinationen Ischgl und Samnaun zieht sich die unsichtbare Staatsgrenze über den Berg – und auf beiden Seiten gelten unterschiedliche Corona-Regeln. Am 25. November starten beide in die Skisaison. Während in Österreich dann eines der 3 G – geimpft, genesen, getestet – eingehalten werden muss, reicht in der Schweiz laut derzeitigen Informationen eine Maske, um Ski fahren zu gehen.