Imst – Ein Streit in einem Imster Lokal endete in der Nacht auf Samstag mit Handgreiflichkeiten, berichtet die Polizei. Zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren stritten sich gegen 2.45 Uhr zunächst im Lokal, dann davor. Als der 29-Jährige in ein Taxi stieg, folgte ihm der 33-Jährige.