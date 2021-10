Mein täglicher Ritt auf der Cooper-Kanonenkugel

Der Erfolg des Konzepts fußt nachhaltig aber nicht auf der Kleinheit oder der Retro-Erzählung des Briten, sondern auf der Weiterentwicklung durch BMW. Und die geht klar in Richtung Fahrspaß, Qualität und Exklusivität in Design und Ausstattung.

Die „Works“ sind die Gustostücke aus der Cooper-Tuningabteilung. 231 Turbo-PS verwandeln den 3,8 Meter in jeder Alltagssituation nach Lust und Laune in eine Kanonenkugel. Im Sport-Modus schnalzt die unbedingt empfehlenswerte Achtgang-Automatik (optional) die Gänge fühlbar vehement ein – eine Gewalt bei 320 Newtonmetern. Auch der Auspuffklang passt da dazu. Sonstige Eckdaten: 6,1 Sekunden auf 100 km/h, Spitze 246 km/h. So kann man den „Works“ sehr, sehr schnell bewegen.