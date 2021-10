„Helden der Wahrscheinlichkeit“: Die brutale Zufälligkeit des Lebens

Mads Mikkelsen (stehend in der Mitte) spielt in „Helden der Wahrscheinlichkeit“ einen Vater, der einen Rachefeldzug plant.

Der bärtige Krieger-Vater meint auch an der Heimatfront zu wissen, wie mit dem Tod umzugehen sei. Er lehnt jede Therapie und Hilfe ab – frisst Wut und Trauer in sich hinein. Die Tochter dagegen versucht die schicksalshafte Ereigniskette zu rekonstruieren, vom gestohlenen Fahrrad, dem defekten Auto über die verpasste frühere U-Bahn wegen eines Anrufs des Vaters bis hin zu dem Mann, der ihrer Mutter seinen Sitzplatz angeboten hat.

Der heißt Otto und glaubt als Versicherungsmathematiker naturgemäß nicht an einen simplen Zufall. Viel wahrscheinlicher sei es, dass ein Kronzeuge im Prozess gegen eine Rocker-Gang (die im Englischen titelgebenden „Riders of Justice“) beseitigt werden sollte.

Soldat Markus ist nur allzu froh, seine Trauer in ihm vertraute zielgerichtete Gewalt überführen zu können. Zusammen mit Otto und dessen, nun ja, verhaltensauffälligen Freunden Lennart und Emmenthaler will er selbst für Gerechtigkeit sorgen – oder zumindest Rache an den Kriminellen nehmen. Fraglich ist jedoch, ob diese toxische Trauerarbeit Markus’ und Mathildes Frage nach dem Warum wirklich beantwortet.