Betrunkener Teenager griff bei Fahrt nach Innsbruck zwei Taxilenker an

Hall in Tirol – Ein alkoholisierter 19-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag auf seinem Weg von Hall in Tirol nach Innsbruck zwei verschiedene Taxifahrer attackiert. Gegen 2 Uhr fuhr er gemeinsam mit einem 17-Jährigen in einem Taxi, als den 19-Jährigen offenbar "die Lautstärke des Gesprächs zwischen seinem 17-jährigen Begleiter und dem Taxilenker gestört" haben soll, hieß es von der Polizei. Deshalb packte er den Fahrer von hinten mit einem Würgegriff.