Staats- und Regierungschefs der G20 nahmen Beratungen in Rom auf

Die Staats- und Regierungschefs in Rom. © KEVIN LAMARQUE

Rom – Die Staats- und Regierungschefs der G20 sind am Samstag in Rom zu einem zweitägigen Gipfel zusammengekommen. Thematisch sollten am ersten Tag die Corona-Pandemie und die Lage der Weltwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Dabei dürfte es insbesondere um die Frage gehen, wie die Menschen in ärmeren Ländern mit ausreichend Corona-Impfstoff versorgt werden können. Weitere Themen sind Klimaschutz und Entwicklungspolitik. Erste Details aus der Abschlusserklärung wurden indes bekannt.

Einem ersten Entwurf der Abschlusserklärung des Treffens zufolge stellen sich die G20 hinter die geplante globale Mindeststeuer. "Wir fordern im Rahmen der Initiative von OECD/G20 zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung auf, die im detaillierten Umsetzungsplan vereinbarten Modellregeln und multilateralen Instrumente zügig zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die neuen Regeln 2023 auf globaler Ebene in Kraft treten", heißt es in dem Entwurf. Die Schlussfolgerungen sollen am Sonntag formell angenommen werden.

Im Oktober einigten sich 136 Länder auf eine Mindeststeuer für globale Konzerne, darunter Google, Amazon, Facebook, Microsoft und Apple. Die neuen Regeln sollen es den Firmen erschweren, Steuern zu vermeiden, indem sie Niederlassungen in Niedrigsteuerländern gründen. "Dies ist mehr als nur ein Steuerabkommen, es ist eine Neugestaltung der Regeln der globalen Wirtschaft", sagte ein hochrangiger US-Beamter gegenüber Reportern.

Pariser Klimaabkommen bleibt Ziel

Weiters bekennen sich die G20 dem Entwurf der Abschlusserklärung zufolge zum Klimaschutz. "Wir verpflichten uns, die existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel zu bekämpfen", heißt es. Man werde in diesem kritischen Jahrzehnt auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse Maßnahmen ergreifen – allerdings im Lichte der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten. "Wir bleiben dem Ziel des Pariser Abkommens verpflichtet, den globalen Durchschnittstemperaturanstieg deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, auch um die Verwirklichung der Agenda 2030 zu ermöglichen."

Die erste Sitzung des Gipfeltreffens befasste sich mit dem Thema "Wirtschaft und globale Gesundheit". Am Samstagnachmittag ist eine Veranstaltung zum Thema "Unterstützung von KMU und Frauenunternehmen für ein besseres Wachstum" geplant. Am Ende des ersten Tages werden die Staats- und Regierungschefs ab 19.00 Uhr an einem kulturellen Event in den Diokletianthermen teilnehmen, bevor sie zum Abendessen mit Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinale, dem Palast des Staatsoberhaupts, weiterziehen.

Biden, Merkel und Macron nehmen teil

Empfangen wurden die Staats- und Regierungschefs der G20 von Italiens Premierminister Mario Draghi. Am Gipfel nehmen auch US-Präsident Joe Biden, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel teil. Für die nur noch geschäftsführende deutsche Regierungschefin ist es der letzte G20-Gipfel. Sie nimmt zusammen mit ihrem Finanzminister und wahrscheinlichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) teil. Die beiden haben sich vorgenommen, Kontinuität in der deutschen Außenpolitik nach dem bevorstehenden Regierungswechsel zu demonstrieren.

Am Samstagnachmittag wollen Merkel und Scholz den US-Präsidenten treffen. Zudem sind Begegnungen mit den Staats- und Regierungschefs von Indien, Singapur, Argentinien und Südkorea vorgesehen. Auch ein Treffen zwischen Premierminister Draghi und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sowie ein Gespräch über den Iran zwischen Biden, Macron, Merkel und dem britischen Premierminister Boris Johnson sind geplant. Zwei wichtige Staatschefs fehlen allerdings in Rom: Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin reisten wegen der Corona-Pandemie nicht an, sie werden nur per Videoschaltung teilnehmen.

Proteste in Rom

Befürchtet wird, dass Proteste den Gipfel überschatten könnten. Eine Gruppe von Klimaaktivisten besetzte am Samstagvormittag bereits die Verkehrsachse Via Cristoforo Colombo, die zum Kongresszentrum "La Nuvola" führt, in dem die Staats- und Regierungschefs tagen. Nach einiger Zeit zwangen die Sicherheitskräfte die Demonstranten, die Straße zu räumen. Zahlreiche weitere Demonstrationen und Protestaktionen sind am Wochenende in Rom geplant.

Vor Beginn des G20-Gipfels wurden scharfe Sicherheitsvorkehrungen ergriffen. Roms südliches Stadtviertel EUR, in dem am Samstag und Sonntag die Delegationen der G20-Staaten tagen, ist quasi zu einer Festung ausgebaut worden. 7.000 Polizisten und Militärs sind im Einsatz, um die Sicherheit des Gipfels zu garantieren.