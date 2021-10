Kampf gegen Waldbrand im Rax-Gebiet: Hoffnung ruht auf Luftunterstützung

Rax – Der Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand ist auch am sechsten Tag in Serie auf Hochtouren gelaufen. Rund 750.000 Liter Wasser sind am Samstag laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner transportiert worden. Im Zusammenspiel mit eingesetzten Bodentruppen seien die Glutnester um ein Drittel reduziert worden. Angelaufen ist indes die Unterstützung mit ausländischen Fluggeräten.