Ried erkämpft sich in letzter Minute Remis gegen Meister Salzburg

In der 93. Minute schossen die Rieder den Ausgleich.

Wien – Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg hat am Samstag in der 13. Runde nach einem 0:1-Rückstand und 2:1-Führung gegen die SV Ried nur ein 2:2 erreicht. Damit kann der erste Verfolger Sturm Graz mit einem Sieg am Sonntag gegen den WAC den Rückstand auf neun Zähler verringern. Remis endete auch die Partie Austria Klagenfurt gegen FC Admira, beim 3:3 (2:2) fielen drei Treffer aus Elfmetern.