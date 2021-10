VCT und TI im Hoch, Hypo weiter ohne Sieg

Innsbruck – Neun Punkte, drei Siege und das in fünf Tagen – für die TI hängt der Volleyball-Himmel voller Geigen. Nach dem 3:1-Auswärtserfolg am Freitagabend (Wildcats Klagenfurt) folgte am Samstag ein klares 3:0 in Hartberg. Der VCT gab sich zu Hause gegen den PSV Salzburg ebenso keine Blöße und jubelte über einen ungefährdeten 3:0-Triumph. Perfektes Timing: Nun folgt am 4. November das Tiroler Derby.