Veranstaltungszelt traf Mann in Innsbruck am Kopf: Lebensbedrohlich verletzt

Innsbruck – Ein schwerer Unfall mit einem Veranstaltungszelt ereignete sich am Samstag in Innsbruck. Während der Veranstaltung vor dem Landesmuseum wurde das Zelt durch eine starke Windböe angehoben und kippte um. Es traf einen 81-jährigen Österreicher – der freiwillig bei der Veranstaltung mitgearbeitet hatte – mit voller Wucht am Kopf.