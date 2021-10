75 Jahre und weiter in Torlaune: Schwazer Sieg war nie in Gefahr

Schwaz –Wiedersehen macht Freude, hieß es am Samstag in der Schwazer Osthalle. Zum 75-Jahr-Handball-Jubiläum in der Stadt Schwaz gaben sich viele Ex-Spieler und Funktionäre ein Stelldichein und die Kampfmannschaft von Sparkasse Schwaz Handball Tirol zeigte schon vor dem gemütlichen Teil des Abends ein Schützenfest.